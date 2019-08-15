В Кёльне эвакуировали примерно 8600 человек из-за бомбы времён войны
- Reuters
Об этом говорится на сайте городской администрации.
Уточняется, что речь идёт о 250-килограммовой английской бомбе.
Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронула жителей трёх домов престарелых и двух студенческих общежитий.
Ранее в Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.
25 июня портал «Крыминформ» передавал, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.