В Кёльне эвакуировали примерно 8600 человек из-за бомбы времён войны

Власти немецкого города Кёльн эвакуировали порядка 8,6 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой войны.

Об этом говорится на сайте городской администрации.

Уточняется, что речь идёт о 250-килограммовой английской бомбе.

Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронула жителей трёх домов престарелых и двух студенческих общежитий.

Ранее в Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.

25 июня портал «Крыминформ» передавал, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.