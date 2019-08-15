В Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны

Комендант Кремля Сергей Хлебников сообщил, что на территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

По его словам, бомба была найдена в ходе работ с грунтом, информирует Интерфакс.

«Известно, что в период 1941—1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам», — сказал Хлебников.

Он сообщил, что в настоящий момент «этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации».

Ранее «Крыминформ» передавало, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.

В мае в МЧС заявляли, что в районе Ленинградского шоссе в Москве были обнаружены боеприпасы времён войны.