МИД КНР обвинил Помпео в «безосновательных нападках»

Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что слова госсекретаря США Майка Помпео о Китае, сказанные в годовщину падения Берлинской стены, являются «безосновательными, злобными нападками».

Гэн Шуан заявил, что призывает Помпео избавиться от мышления времён холодной войны.

Он также добавил, что госсекретарю нужно отказаться от идеологических предубеждений.

Помпео в ходе выступления в Берлине в годовщину падения Берлинской стены заявил об использовании Коммунистической партией Китая методов подавления собственных граждан.

31 октября Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».