МИД КНР обвинил Помпео в «безосновательных нападках»
- Reuters
Гэн Шуан заявил, что призывает Помпео избавиться от мышления времён холодной войны.
Он также добавил, что госсекретарю нужно отказаться от идеологических предубеждений.
Помпео в ходе выступления в Берлине в годовщину падения Берлинской стены заявил об использовании Коммунистической партией Китая методов подавления собственных граждан.
31 октября Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».