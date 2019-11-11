МИД КНР обвинил Помпео в «безосновательных нападках»

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Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что слова госсекретаря США Майка Помпео о Китае, сказанные в годовщину падения Берлинской стены, являются «безосновательными, злобными нападками».
МИД КНР обвинил Помпео в «безосновательных нападках»
  • Reuters

Гэн Шуан заявил, что призывает Помпео избавиться от мышления времён холодной войны.

Он также добавил, что госсекретарю нужно отказаться от идеологических предубеждений.

Помпео в ходе выступления в Берлине в годовщину падения Берлинской стены заявил об использовании Коммунистической партией Китая методов подавления собственных граждан.

31 октября Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».

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