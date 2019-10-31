Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям». Об этом он написал в своём Twitter.
Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»
  • Reuters

По словам Помпео, США «приняли рост Китая в надежде, что он станет более свободным, но в ответ КПК воспользовалась доброй волей» Вашингтона.

«В настоящее время Дональд Трамп сталкивается с реальностью враждебности КПК к США и нашим ценностям. Мы должны иметь дело с Китаем таким, какой он есть, а не таким, каким бы мы хотели его видеть», — написал он.

В начале октября Помпео сообщил о введении Вашингтоном визовых ограничений против китайских чиновников.

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