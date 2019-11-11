В бундестаге рассказали о проблемах востока ФРГ из-за санкций против России

Депутат бундестага Антон Фризен рассказал о пострадавшей от антироссийских санкций экономике восточной части Германии.

Как он отметил в интервью РИА Новости, ограничения против России привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий на востоке Германии.

«Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось ещё выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моём округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией», — сказал Фризен.

По его словам, в восточной части Германии почти все партии, включая ХДС и социал-демократов, выступают за снятие санкций с России. Против же выступают только члены фракции «Зелёные».

Ранее немецкие СМИ рассказали о потерях ЕС от антироссийских санкций.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях Евросоюза от ограничений против России.