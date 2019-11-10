В Германии в грузовике обнаружены пять беженцев

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В Верхней Баварии возле Ландсберг-ам-Лехе в грузовике были найдены пять беженцев из Афганистана, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом сообщает Bild.
В Германии в грузовике обнаружены пять беженцев
  • © Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 9 ноября.

По словам водителя грузовика, о том, что в его полуприцепе находятся люди, ему известно не было.

В настоящее время беженцы доставлены в специализированные учреждения.

Ранее в Ирландии задержали ещё одного человека по делу о 39 трупах в грузовике.

Грузовик с телами был обнаружен на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии в октябре. Предположительно, он прибыл в Великобританию из Болгарии.

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