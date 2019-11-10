В Боливии демонстранты проникли в офисы двух государственных СМИ

Протестующие против переизбрания президента Боливии Эво Моралеса на новый срок проникли в офисы двух государственных СМИ.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил сам Моралес. По его словам, захвату подверглись государственный телеканал BTV и радиостанция RPN.

«Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые угрозами вынудили журналистов покинуть свои рабочие места. Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктаторские режимы», — написал он.

Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 9 ноября 2019 г.

Ранее министр обороны Хавьер Савалета заявил, что власти Боливии не намерены вводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.