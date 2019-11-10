Китайские СМИ спрогнозировали захват Калининграда за два дня

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Китайский портал Eastday.com опубликовал материал, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией страны альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти-восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.

Такой прогноз китайское СМИ дало в связи с появившейся ранее новостью, что старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричар Хукер описал гипотетическое военное столкновение России и НАТО в Прибалтике. Эксперт высказал мнение, что альянс должен будет рассмотреть возможность захвата Калининградской области в случае подобного столкновения.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил соответствующий доклад Хукера с «бульварной фантастикой».

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