Эксперт объяснил заявление главы Еврокомиссии о «языке силы»

Политолог Юрий Светов прокомментировал RT заявление избранной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призвала Евросоюз выучить «язык силы».

«Ей положено, как бывшему министру обороны, об этом говорить. Но, скорее всего, её слова — это выражение той дискуссии, которая сейчас началась в НАТО. Ключевой вопрос всё-таки заключается в том, должны ли они (Евросоюз. — RT) продолжать надеяться на США безоговорочно, или наконец всё-таки Европе надо переходить на опору на собственные силы», — отметил Светов.

По словам эксперта, есть некий «клубок вопросов», который входит в актуальную повестку дня в НАТО. Светов подчеркнул, что сюда входят заявления и о создании европейской армии, и о необходимости увеличения оборонного бюджета всех этих стран.

«И она (глава Еврокомиссии.—RT), как бы глядящая на НАТО вроде бы со стороны, выражает эту позицию: что Европейский союз должен опираться прежде всего на себя», — заключил политолог.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».

Она пояснила, что, с одной стороны, это значит «наращивать свою мускулатуру» в тех сферах, где ЕС длительное время мог опираться на других, например в политике безопасности.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.