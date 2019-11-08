Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы разоружения

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем Генсека ООН, Высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы разоружения
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ. 

В МИД отметили, что в ходе переговоров особое внимание уделено проблематике ядерного разоружения и стратегической стабильности, включая предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Кроме того, они обсудили вопросы региональной безопасности, включая ситуацию с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также сирийскому «химическому» досье.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе.

В конце августа американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

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