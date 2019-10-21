Шойгу назвал милитаризацию космоса одной из главных угроз

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе пленарного заседании Сяншаньского форума, что в настоящее время милитаризация космоса является наиболее опасным явлением в сфере международной безопасности.

«Сегодня наиболее опасные явления в сфере международной безопасности — это вовлечение стран в гонку вооружений за счёт размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу», — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр подчеркнул, что «понимание данных проблем и готовность их решать путём диалога — главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы».

Шойгу добавил, что Минобороны России «намерено и впредь ориентироваться на тесную работу со всеми, кто заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе.

В конце августа американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

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