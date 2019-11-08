Франция призвала Россию и США продлить СНВ-III

Франция призвала Россию и США продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом сообщается на сайте французского МИД.

В заявлении отмечается, что «США и Россия, которые владеют почти 95% мировых ядерных запасов, несут основную ответственность за сохранение существующих инструментов контроля над обычным и ядерным вооружением».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили приверженность Франции инструментам контроля над вооружением, способствующим обеспечению стратегической стабильности.

«В этой связи Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года договор СНВ-III... и обсудить договор, который придёт ему на смену», — заявили в МИД Франции.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия и США не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия СНВ-III.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о перспективах продления договора СНВ-III по результатам встречи консультативной комиссии России и США.