В Госдуме оценили перспективы продления договора СНВ-III

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал о перспективах продления договора СНВ-III по результатам встречи консультативной комиссии России и США.
В Госдуме оценили перспективы продления договора СНВ-III
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» парламентарий признался, что скептически относится к встрече и позиции США по СНВ-III. Он напомнил, что в этом году Соединённые Штаты уже вышли из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, что, по его мнению, ставит под сомнение возможность продления второго стратегического соглашения.

«СНВ-III — последний аргумент, который сдерживает США от неконтролируемого наращивания ядерного и ракетного потенциала. Разрыв этого соглашения до основания разрушит существующую систему международной безопасности. Этот сценарий вызовет эскалацию напряжённости в целом и спровоцирует новый виток гонки вооружений», — отметил Швыткин.

Ранее в МИД заявили о нехватке времени для выработки договора взамен СНВ-III.

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