В Польше создадут карту памятников воинам-освободителям
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- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель польской общественной организации «Содружество Kursk» Ежи Тыц.
«Один из самых сложных проектов, которые мы задумали в год празднования 75-летия Победы, — это «Польша. Карта освобождения», — цитирует РИА Новости Тыца.
Он пояснил, что организация планирует создать интернет-сервис для пользователей, где на карте Польши будут метки с расположением памятников и братских могил советских и японских солдат.
Тыц рассказал, что «Содружество Kursk» занимается реконструкцией и реставрацией военных и исторических памятников, а создание подобной карты поможет в работе по восстановлению этих объектов.
Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг высоко оценила вклад СССР в победу во Второй мировой войне и пообещала не забывать о подвиге и героизме советского народа, в том числе при освобождении восточного Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, поблагодарил коллегу из Норвегии Ине Эриксен Сёрейде за позицию Осло по Второй мировой войне.