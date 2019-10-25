Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.

«Мы сегодня отмечаем 75-летие освобождения севера Норвегии от фашистов, а переворот, который был совершён на Украине, в решающей степени делался руками неонацистских группировок», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Министр подчеркнул, что на этом фоне России «особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны».

Ранее глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка Красной армией, являются в том числе выражением благодарности Норвегии советским солдатам.