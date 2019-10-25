Премьер Норвегии пообещала помнить подвиг СССР во Второй мировой войне

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг высоко оценила вклад СССР в победу во Второй мировой войне и пообещала не забывать о подвиге и героизме советского народа, в том числе при освобождении восточного Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.

«Общая победа союзников в войне стала возможной благодаря тому сопротивлению, с которым встретилась нацистская Германия на Востоке. Эта победа далась дорогой ценой», — приводит ТАСС её заявление на торжественном обеде в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине освобождения советскими войсками северной Норвегии.

Она также напомнила, что с операции армии СССР в восточном Финнмарке началось полное освобождение Европы от фашизма.

«Здесь, на Севере, мы ощущаем эту благодарность особенно сильно», — сказала Сульберг.

Норвежский премьер подчеркнула, что нынешнее поколение обязано всегда помнить об этой важной части истории.

«Норвегия благодарит вас и всех остальных советских солдат, участвовавших в освобождении Финнмарка, и мы чтим память тех, кто погиб на норвежской земле», — заключила она.

Ранее глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен назвал мероприятия к годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией данью благодарности Норвегии солдатам СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, поблагодарил коллегу из Норвегии Ине Эриксен Сёрейде за позицию Осло по Второй мировой войне.