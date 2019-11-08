Пушков прокомментировал слова Макрона о НАТО
«Макрон вынес НАТО суровый вердикт — «смерть мозга» — написал Пушков в своём Twitter.
Макрон вынес НАТО суровый вердикт - «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 ноября 2019 г.
Он отметил, что в альянсе «разлад» из-за действий Турции.
Сенатор также заявил, что представление о том, что Россия является главным врагом НАТО, является «надуманной головной болью».
«Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО», — добавил он.
Ранее Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».