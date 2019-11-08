Пушков прокомментировал слова Макрона о НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Макрон вынес НАТО суровый вердикт — «смерть мозга» — написал Пушков в своём Twitter.

Макрон вынес НАТО суровый вердикт - «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 ноября 2019 г.

Он отметил, что в альянсе «разлад» из-за действий Турции.

Сенатор также заявил, что представление о том, что Россия является главным врагом НАТО, является «надуманной головной болью».

«Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО», — добавил он.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».