Макрон посетит мероприятия к 30-летию падения Берлинской стены
«Это время для совместного анализа событий 1989 года и сути европейского проекта в контексте особой значимости франко-германского сотрудничества», — цитирует пресс-службу администрации французского президента Le Figaro.
Планируется, что Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан посетит Германию для участия в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены.