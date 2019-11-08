Макрон посетит мероприятия к 30-летию падения Берлинской стены

Французский лидер Эммануэль Макрон 10 ноября примет участие в торжествах по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, сообщили в Елисейском дворце.

«Это время для совместного анализа событий 1989 года и сути европейского проекта в контексте особой значимости франко-германского сотрудничества», — цитирует пресс-службу администрации французского президента Le Figaro.

Планируется, что Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан посетит Германию для участия в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены.