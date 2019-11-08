Земан посетит Германию в годовщину падения Берлинской стены
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«Президент Земан осуществит 8 и 9 ноября официальный визит в ФРГ, который пройдет по случаю 30-летия падения Берлинской стены», — цитирует пресс-секретаря Иржи Овчачека ТАСС.
Ожидается, что 8 ноября Земан проведёт встречи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и бывшим заместителем главы Еврокомиссии Гюнтером Ферхойгеном, а 9 ноября примет участие в переговорах с германским президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео посетит мероприятия к годовщине падения Берлинской стены.