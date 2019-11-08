Земан посетит Германию в годовщину падения Берлинской стены

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Президент Чехии Милош Земан прибудет с официальным визитом в Германию 8 ноября для участия в мероприятиях по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены. Об этом сообщили в пресс-службе чешского лидера.
Земан посетит Германию в годовщину падения Берлинской стены
  • © Reuters

«Президент Земан осуществит 8 и 9 ноября официальный визит в ФРГ, который пройдет по случаю 30-летия падения Берлинской стены», — цитирует пресс-секретаря Иржи Овчачека ТАСС.

Ожидается, что 8 ноября Земан проведёт встречи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и бывшим заместителем главы Еврокомиссии Гюнтером Ферхойгеном, а 9 ноября примет участие в переговорах с германским президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео посетит мероприятия к годовщине падения Берлинской стены.

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