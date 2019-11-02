Помпео посетит Германию 6—8 ноября

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 6—8 ноября Германию с визитом, в рамках которого встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Морган Ортагус.
Помпео посетит Германию 6—8 ноября
  • Reuters
  • © Huseyin Aldemir

«Госсекретарь Майк Помпео посетит Германию 6—8 ноября для того, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений, встретится с высокопоставленными чиновниками и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

У Помпео также назначены встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем. 

В конце октября Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить