Помпео и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Помпео подчеркнул необходимость для всех сторон «придерживаться духа и буквы» заявления Турции и США от 17 октября для продвижения общих интересов в Сирии.

Ранее сообщалось, что начальники генштабов вооружённых сил России и Турции — Валерий Герасимов и Яшар Гюлер — обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Сирии.