Помпео и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что Помпео подчеркнул необходимость для всех сторон «придерживаться духа и буквы» заявления Турции и США от 17 октября для продвижения общих интересов в Сирии.
Ранее сообщалось, что начальники генштабов вооружённых сил России и Турции — Валерий Герасимов и Яшар Гюлер — обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Сирии.