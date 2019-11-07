Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

Российская авиация провела патрулирование над несколькими населёнными пунктами Сирии. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«7 ноября российской военной полицией было продолжено патрулирование по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль-Эм – Самен-Хазима. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — населённый пункт Айн-Иса — населённый пункт Ракка — вдоль водохранилища Асада — аэродром Квайрес», — говорится в его сообщении. 5 ноября российская военная полиция и турецкие военнослужащие в штатном режиме провели второе патрулирование возле города Кобани на севере Сирии.