Российские и турецкие военные провели второе патрулирование в САР
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера военной полиции России Ивана Жукова.
Российско-турецкая колонна включала по четыре бронеавтомобиля. Продолжительность маршрута патрулирования составила 70 км.
«Патрулирование прошло в штатном режиме, вышли в точку разворота, развернулись, начали движение, прошли все населённые пункты. Задача, я считаю, выполнена», — сказал он.
Он добавил, что стороны перед патрулированием внесли небольшие коррективы.
Ранее Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии.