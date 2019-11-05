Российские и турецкие военные провели второе патрулирование в САР

Российская военная полиция и турецкие военнослужащие в штатном режиме провели второе патрулирование возле города Кобани на севере Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера военной полиции России Ивана Жукова.

Российско-турецкая колонна включала по четыре бронеавтомобиля. Продолжительность маршрута патрулирования составила 70 км.

«Патрулирование прошло в штатном режиме, вышли в точку разворота, развернулись, начали движение, прошли все населённые пункты. Задача, я считаю, выполнена», — сказал он.

Он добавил, что стороны перед патрулированием внесли небольшие коррективы.

Ранее Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии.