Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии
- РИА Новости
«С 12:20 5 ноября 2019 года второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Как отмечается, речь идёт о патрулировании в «новом приграничном районе», который находится в нескольких километрах к северу от населённого пункта Кобани.
«В составе патруля на маршруте патрулирования находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран», — говорится в сообщении.
Общая протяжённость маршрута патрулирования составит более 160 км.
1 ноября Россия и Турция провели первое совместное патрулирование возле сирийско-турецкой границы.
Как заявляли российские военные, первый совместный патруль прошёл без замечаний.
Подробнее — в материале RT.