Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

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Российские и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.
Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

«С 12:20 5 ноября 2019 года второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, речь идёт о патрулировании в «новом приграничном районе», который находится в нескольких километрах к северу от населённого пункта Кобани.

«В составе патруля на маршруте патрулирования находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран», — говорится в сообщении.

Общая протяжённость маршрута патрулирования составит более 160 км.

1 ноября Россия и Турция провели первое совместное патрулирование возле сирийско-турецкой границы. 

Как заявляли российские военные, первый совместный патруль прошёл без замечаний

Подробнее — в материале RT.

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