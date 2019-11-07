Косачёв прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».
Косачёв прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • РИА Новости

По его словам, у нынешнего заявления президента Макрона могут быть две интерпретации.

«Одна — недовольство со стороны Франции тем, как внутри НАТО себя позиционируют США и нынешняя администрация во главе с Трампом. Если этот смысл заявления ближе к истине, то с точки зрения взаимоотношений России с альянсом оно имеет мало последствий. Тогда это просто некие внутренние разборки», — считает сенатор.

Он также отметил, что может быть и другая, более широкая интерпретация заявления французского лидера.

По словам сенатора, Макрон может говорить о том, что миссия НАТО нуждается в уточнении или серьёзной корректировке. 

«Тогда данное высказывание можно только приветствовать, оно будет иметь более далекоидущий характер, в том числе и для взаимоотношений России и НАТО. С нашей точки зрения альянс — рудимент холодной войны», — заключил Косачёв.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».

По мнению французского лидера, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США.

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