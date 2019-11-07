Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.

«В своём стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными», — цитирует РИА Новости Трампа.

Президент США уточнил, что демократы занимаются подавлением недовольных, клеветой в адрес невиновных, уничтожением юридических стандартов.

Трамп также обвинил демократов в попытке навязать «социалистическую повестку дня».

«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — добавил он.

31 октября конгрессмен-республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использовать советские методы в процессе работы над объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу.