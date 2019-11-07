Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов
«В своём стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными», — цитирует РИА Новости Трампа.
Президент США уточнил, что демократы занимаются подавлением недовольных, клеветой в адрес невиновных, уничтожением юридических стандартов.
Трамп также обвинил демократов в попытке навязать «социалистическую повестку дня».
«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — добавил он.
31 октября конгрессмен-республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использовать советские методы в процессе работы над объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу.