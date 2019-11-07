Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.

«В своём стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными», — цитирует РИА Новости Трампа.

Президент США уточнил, что демократы занимаются подавлением недовольных, клеветой в адрес невиновных, уничтожением юридических стандартов.

Трамп также обвинил демократов в попытке навязать «социалистическую повестку дня».

«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — добавил он.

31 октября конгрессмен-республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использовать советские методы в процессе работы над объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить