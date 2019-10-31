Конгрессмен обвинил демократов в использовании «советских» методов

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Конгрессмен-республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использовать советские методы в процессе работы над объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу.
Конгрессмен обвинил демократов в использовании «советских» методов
  • Reuters

«Это не просто беспрецедентно: это какие-то советские правила», — приводит Интерфакс слова Скализа о проекте резолюции, регламентирующей дальнейшую работу конгресса по вопросу импичмента.

Конгрессмен добавил, что в СССР, возможно, было допустимо действовать подобным образом.

В ходе своего выступления он установил рядом с собой плакат, на котором был изображён собор Василия Блаженного, а также размещена надпись: «37 дней импичмента в советском стиле».

Ранее члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.

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