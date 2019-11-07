Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию

Короткая ссылка
Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Эр-Рияду данных о пользователях.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй имеет гражданство Саудовской Аравии.

Уточняется, что по версии Минюста США, они передавали Эр-Рияду данные о пользователях, критично отзывавшихся о саудовской королевской семье.

Также сообщается, что это первый случай обвинения гражданина Саудовской Аравии федеральными властями в работе в качестве агента иностранной державы.

24 мая организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить