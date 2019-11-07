Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию

Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Эр-Рияду данных о пользователях.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй имеет гражданство Саудовской Аравии.

Уточняется, что по версии Минюста США, они передавали Эр-Рияду данные о пользователях, критично отзывавшихся о саудовской королевской семье.

Также сообщается, что это первый случай обвинения гражданина Саудовской Аравии федеральными властями в работе в качестве агента иностранной державы.

24 мая организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.