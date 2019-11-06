Вучич: Сербия не планирует покупать С-400 из-за нехватки средств

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения РТС заявил, что Белград не планирует закупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 из-за нехватки средств.

«То, что я видел, — это впечатляющее оружие. У нас нет намерения покупать (системы С-400. — RT), поскольку у нас нет денег для того, чтобы заплатить за них, учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты», — отметил сербский лидер.

При этом он выразил мнение, что при наличии такого оружия можно не опасаться агрессии со стороны других стран.

«Знаете, когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападёт. Там, где есть С-400, не летают ни американские пилоты, ни любые другие: ни над Турцией, ни над Сирией израильские пилоты не летают, кроме Голанских высот», — подчеркнул Вучич.

При этом он заявил, что Сербия не станет «оленёнком Бэмби», неспособным себя защитить.

«Сербия — маленькая страна, со всех сторон окружённая НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, чего нам желают. Мы намерены выстраивать отношения со всеми, но не будем оленёнком Бэмби, которого любой сможет проглотить, когда ему это взбредёт в голову», — сказал сербский президент.

Ранее Вучич признал, что Сербия хотела бы иметь на вооружении С-400.

В конце октября С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях «Славянский щит — 2019».

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