Постпред России призвал США прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
Он подчеркнул, что ради спасения СВПД все участники сделки должны выполнять свои обязательства.
«США в свою очередь должны хотя бы прекратить незаконные попытки ввести нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать», — написал российский постпред в Twitter.
Ранее иранский лидер Хасан Рухани объявил о четвёртом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, который предусматривает начало с 6 ноября использования центрифуг на объекте в Фордо.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Тегеран даёт понять Вашингтону о готовности идти до конца при пересмотре ядерной сделки.