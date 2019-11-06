Постпред России призвал США прекратить нефтяное эмбарго против Ирана

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США следует прекратить попытки ввести нефтяное эмбарго против Ирана ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что ради спасения СВПД все участники сделки должны выполнять свои обязательства.

«США в свою очередь должны хотя бы прекратить незаконные попытки ввести нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать», — написал российский постпред в Twitter.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани объявил о четвёртом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, который предусматривает начало с 6 ноября использования центрифуг на объекте в Фордо.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Тегеран даёт понять Вашингтону о готовности идти до конца при пересмотре ядерной сделки.

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