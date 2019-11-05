Глава МИД Британии прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке
- Reuters
«Очередные действия Ирана явным образом противоречат условиям соглашения и несут риск для нашей нацбезопасности. Мы хотим найти путь вперёд через конструктивный международный диалог, но Иран должен выполнять свои обязательства и срочно вернуться к полному соблюдению соглашения», — говорится в сообщении на сайте Форин Офис.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.
По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.
5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо.