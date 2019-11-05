Глава МИД Британии прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что очередные шаги Ирана по отказу от выполнения условий ядерного соглашения составляют угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства.

«Очередные действия Ирана явным образом противоречат условиям соглашения и несут риск для нашей нацбезопасности. Мы хотим найти путь вперёд через конструктивный международный диалог, но Иран должен выполнять свои обязательства и срочно вернуться к полному соблюдению соглашения», — говорится в сообщении на сайте Форин Офис.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо.