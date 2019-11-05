В ФРГ прокомментировали решение США о выходе из соглашения по климату

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Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату является шагом назад в рамках международной защиты природы.
В ФРГ прокомментировали решение США о выходе из соглашения по климату
  • © Вера Монахова
  • РИА Новости

«Формальный выход из Парижского соглашения второго государства мира по объёму выбросов углекислого газа — это шаг назад в рамках международной защиты климата. Именно промышленные страны, которые вносят основной вклад в изменение климата, должны нести особую ответственность и выступать в качестве примера», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Мюллер также сообщил, что позитивным моментом является тот факт, что «многие штаты, города, округи, а также предприятия в Соединённых Штатах будут и далее преследовать цели Парижского соглашения».

Ранее сообщалось, что США направили официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения по климату.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией Парижского соглашения.

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