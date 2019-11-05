В Совфеде прокомментировали сообщения о неготовности США противостоять угрозам РЭБ

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неготовности США противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Совфеде прокомментировали сообщения о неготовности США противостоять угрозам РЭБ
  • © Konstantin Kokoshkin
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Как отметил сенатор, у Вооружённых сил России в системах РЭБ колоссальное преимущество перед любой армией мира.

«Это опережение на десятилетия», — сказал он.

По его словам, Россия не только обеспечивает безопасность, она в состоянии накрыть куполом системы РЭБ любой объект.

Ранее подполковник ВС США Гари Лайк заявил, что в ходе учений американские военные не выключают свои мобильные телефоны, выдавая тем самым своё точное местоположение.

Первый заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Джон Салливан заявил, что, несмотря на то что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на уровне «времён холодной войны», взаимодействие двух государств остаётся значимым для национальных интересов США.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Салливана.

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