Новым спикером палаты общин Британии стал Линдсей Хойл

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Лейборист Линдсей Хойл был избран спикером палаты общин британского парламента.

Об этом сообщает Sky News.

Хойл был выбран на данную должность по итогам тайного голосования членов нижней палаты парламента королевства. За него отдали голоса 325 парламентариев.

Его оппонент лейборист Крис Брайант получил 213 голосов.

Ранее палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН оценила согласие парламентариев на проведение досрочных выборов.

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