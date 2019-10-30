В РАН прокомментировали согласие палаты общин на досрочные выборы в Великобритании

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Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН оценила согласие палаты общин на проведение досрочных выборов в Великобритании.
В РАН прокомментировали согласие палаты общин на досрочные выборы в Великобритании
  • Reuters

По её мнению, новые выборы являются единственным шансом Британии сдвинуть вопрос брексита с мёртвой точки, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.

«Чтобы наступила развязка, необходимо изменить арифметику в парламенте, нужно провести выборы. В идеале каждая из партий стремится набрать большинство и реализовывать свою стратегию. Либо это будет мягкий брексит, либо стремление отыграть его назад, либо та стратегия, которой придерживается Борис Джонсон», — пояснила Годованюк.

По её мнению, эти выборы обещают быть самыми непредсказуемыми за последние годы в Великобритании. Именно от их результатов зависит, будет проведён новый референдум по брекситу или нет.

Инициатором проведения выборов выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Палата общин уже дала своё согласие. В случае положительного решения палаты лордов выборы в стране пройдут 12 декабря.

Ранее первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом.

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