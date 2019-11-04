В Барселоне начались акции протеста из-за визита короля Испании

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Акции протеста сторонников независимости Каталонии проходят в Барселоне из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
В Барселоне начались акции протеста из-за визита короля Испании
  • Reuters

Отмечается, что тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов в Барселоне, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны.

Участники акции пытаются помешать проходу гостей в здание.

Также уточняется, что акция была организована движением «Комитет в защиту республики», который призвал всех желающих прийти ко дворцу.

26 октября в Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии приняли участие в протестной акции, прошедшей под лозунгом «Свобода».

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