В Барселоне начались акции протеста из-за визита короля Испании
- Reuters
Отмечается, что тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов в Барселоне, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны.
Участники акции пытаются помешать проходу гостей в здание.
Также уточняется, что акция была организована движением «Комитет в защиту республики», который призвал всех желающих прийти ко дворцу.
26 октября в Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии приняли участие в протестной акции, прошедшей под лозунгом «Свобода».