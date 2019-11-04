В Сеуле не исключили новых переговоров КНДР и США до конца года

Северная Корея и США могут провести новые переговоры по вопросам денуклеаризации в ноябре или декабре, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на разведывательные службы Южной Кореи.

«Поскольку обе стороны определили позиции друг друга в ходе своих переговоров в Стокгольме в октябре, похоже, настало время начать полноценные консультации», — заявила член партии «Свободная Корея» Ли Юн Чжэ.

Ранее постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что американская сторона призывает власти Северной Кореи вернуться к переговорам по денуклеаризации.

Как отметили в северокорейском МИД, Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».