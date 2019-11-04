Абэ осудил ракетные пуски КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе саммита АСЕАН +3 осудил проведение Северной Кореей ракетных пусков.
Абэ осудил ракетные пуски КНДР
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Абэ заявил, что ракетные пуски КНДР являются нарушением резолюций Совбеза ООН.

Японский премьер также призвал страны АСЕАН +3 к выполнению санкций ООН против Пхеньяна с целью полной денуклеаризации Корейского полуострова.

31 октября южнокорейское министерство обороны сообщило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.

После этого в КНДР подтвердили, что во второй половине дня, 31 октября, была проведена испытательная стрельба «из сверхкрупного реактивного орудия».

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