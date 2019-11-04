Политолог оценил обвинение в адрес Трампа в захвате сирийской нефти

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT критику в адрес президента США Дональда Трампа со стороны члена конгресса Тулси Габбард из-за захвата американскими военными нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

По словам Брутера, конфликт в Сирии был с самого начала «нацеленным на смену режима», в чём Габбард права.

«Все споры, которые затевают США, нацелены на расширение влияния Штатов, на продолжение их гегемонии. Очень мало случаев, когда такие конфликты приносят что-то той стране, где это затевается. Да, такие случаи есть, и о них нельзя забывать. Но они связаны либо с ситуацией в регионе, либо с другими геополитическими выгодами», — считает эксперт.

Брутер также выразил мнение, что захват сирийских нефтяных месторождений не был главной целью Вашингтона.

«Всё-таки в Сирии не так много нефти. Конфликт с самого начала был продолжением «арабской весны», которая должна была привести к власти в Сирии умеренные мусульманские режимы вместо враждебного Вашингтону светского режима. Собственно, ставка делалась на то, что к власти придут подконтрольные США мусульмане. Из этого ничего не получилось. Что касается нынешней ситуации, попытка США захватить нефтяные месторождения является некой сделкой между Трампом и политической элитой. Это должно показать, что Трамп Сирию не сдал и взял некую компенсацию. Теперь всё будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача», — сказал он.

Ранее Габбард раскритиковала политику Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».