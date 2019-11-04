Посольство России оценило съёмки ВВС фильма об отравлении Скрипалей
«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на вопрос об отношении к началу съёмок BBC трёхсерийного художественного фильма об инциденте с отравлением Скрипалей.
В дипмиссии России подчеркнули, что это не способствует установлению истины в данном деле.
«Это... закрепляет в общественном сознании не подкреплённые доказательствами политизированные версии британских властей», — заключил представитель ведомства.
Ранее ЕС продлил на год действие санкций в связи с делом об отравлении Скрипалей.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН назвал маловероятным кардинальный разворот курса западноевропейских стран в отношении России.