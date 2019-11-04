Посольство России оценило съёмки ВВС фильма об отравлении Скрипалей

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Съёмки фильма об инциденте с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут заменить полноценного расследования и закрепляют в сознании общества политизированные версии британских властей, заявили в посольстве России.

«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на вопрос об отношении к началу съёмок BBC трёхсерийного художественного фильма об инциденте с отравлением Скрипалей.

В дипмиссии России подчеркнули, что это не способствует установлению истины в данном деле.

«Это... закрепляет в общественном сознании не подкреплённые доказательствами политизированные версии британских властей», — заключил представитель ведомства.

Ранее ЕС продлил на год действие санкций в связи с делом об отравлении Скрипалей.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН назвал маловероятным кардинальный разворот курса западноевропейских стран в отношении России.

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