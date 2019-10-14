ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
- Reuters
В пресс-службе Совета ЕС заявили, что 14 октября соответствующие меры были продлены до 16 октября 2020 года.
«Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери», — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что в санкционном списке также научно-исследовательский центр Сирии, который подозревают «в разработке химического оружия».
В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.
В мае США подготовили второй пакет санкций против России по делу Скрипалей.