ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

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Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
  • Reuters

В пресс-службе Совета ЕС заявили, что 14 октября соответствующие меры были продлены до 16 октября 2020 года. 

«Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в санкционном списке также научно-исследовательский центр Сирии, который подозревают «в разработке химического оружия».

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.

В мае США подготовили второй пакет санкций против России по делу Скрипалей.

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