Венесуэла выдворяет дипломатический корпус Сальвадора

Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора из Каракаса в ответ на аналогичное решение сальвадорских властей.

«В соответствии с принципом взаимности Венесуэла высылает дипломатический персонал Сальвадора из Каракаса. Букеле официально принимает печальную роль пешки во внешней политике США, снабжая её стратегию агрессии против народа Венесуэлы», — написал в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о выдворении всего дипломатического корпуса Венесуэлы, так как власти страны не признают легитимность правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.