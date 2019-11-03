Венесуэла выдворяет дипломатический корпус Сальвадора
- Reuters
«В соответствии с принципом взаимности Венесуэла высылает дипломатический персонал Сальвадора из Каракаса. Букеле официально принимает печальную роль пешки во внешней политике США, снабжая её стратегию агрессии против народа Венесуэлы», — написал в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о выдворении всего дипломатического корпуса Венесуэлы, так как власти страны не признают легитимность правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.