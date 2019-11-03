Эксперт оценил слова Байдена об укреплении российских позиций в САР

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у американского лидера Дональда Трампа «отсутствует внешняя политика».
Эксперт оценил слова Байдена об укреплении российских позиций в САР
  • Reuters

«Без сомнения, это заявление — игра только на внутреннюю аудиторию. Джо Байден борется за то, чтобы стать кандидатом от демократической партии, у него сейчас идёт подготовка к праймериз и он должен напоминать о себе не только в негативном ключе украинской ситуации. Критиковать своих соратников — не очень сильный ход. Так что сейчас он нападает на Дональда Трампа и тут можно использовать любой повод, даже такой, как вывод войск США из Сирии, говоря о том, что это отсутствие внешней политики Трампа», — сказал эксперт.

Солонников также отметил, что именно в выводе войск из САР и заключается последовательно реализуемая внешняя политика американского президента.

«О выведении войск он заявлял пару лет назад и теперь последовательно идёт к выполнению своих обещаний. Байден же играет на своих сторонников, объясняя действия Трампа отсутствием внешней политики, что на самом деле является ложью. Усиление России — красивый пиар-ход, которым можно помахать, как флагом. Ничего содержательного под данным заявлением, без сомнения, не стоит», — заключил он.

Ранее Байден заявил об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у Трампа «отсутствует внешняя политика».

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