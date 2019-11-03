Байден рассказал об укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у американского лидера Дональда Трампа отсутствует внешняя политика.

«Российские позиции в регионе укрепились, позиции Асада укрепились», — заявил Байден в интервью The Wall Street Journal.

Экс-вице-президент отметил, что Ирану теперь открыта дорога в Сирию.

Он также подверг критике заявления Трампа о намерении захватить нефтяные месторождения.

«Я не думаю, что у него есть внешняя политика», — добавил Байден.

16 октября Байден заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов в 2020 году НАТО может прекратить своё существование.