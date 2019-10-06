Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что американский лидер Дональд Трамп злоупотребляет президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Washington Post.

«Появляется всё больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента», — заявил Байден.

Бывший вице-президент отметил, что Трамп использует президентский пост для продвижения своих личных интересов, вместо продвижения национальных интересов.

«Он видит только власть — и то, как это может принести пользу только одному человеку», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына. 

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