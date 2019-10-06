Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Washington Post.
«Появляется всё больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента», — заявил Байден.
Бывший вице-президент отметил, что Трамп использует президентский пост для продвижения своих личных интересов, вместо продвижения национальных интересов.
«Он видит только власть — и то, как это может принести пользу только одному человеку», — добавил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына.