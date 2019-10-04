Трамп объяснил своё намерение расследовать ситуацию с Байденами

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына. 
Трамп объяснил своё намерение расследовать ситуацию с Байденами
  • Reuters

Он снова заявил, что у него как у главы государства есть обязанность покончить с коррупцией, даже если для этого понадобится запросить помощь другой страны или стран.

«У этого нет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байденов. Но это связано с их коррупцией», — добавил Трамп.

Ранее Трамп также заявил, что у него есть право просить другие страны расследовать коррупцию.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. 

В ходе переговоров Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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