Трамп объяснил своё намерение расследовать ситуацию с Байденами
- Reuters
Он снова заявил, что у него как у главы государства есть обязанность покончить с коррупцией, даже если для этого понадобится запросить помощь другой страны или стран.
«У этого нет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байденов. Но это связано с их коррупцией», — добавил Трамп.
Ранее Трамп также заявил, что у него есть право просить другие страны расследовать коррупцию.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
В ходе переговоров Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.