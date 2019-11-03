В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении российских позиций в САР

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена об укреплении позиций России в Сирии.
В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении российских позиций в САР
  • РИА Новости

Как считает Шерин, территория Сирии всё в больших объёмах переходит под контроль официальных властей, и это очевидно, исходя из того, сколько длится операция России в стране и какие результаты это приносит.

Он отметил, что при этом позиции Соединённых Штатов на мировой арене могут ослабевать «не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», как ранее заявлял Байден.

По словам депутата, это возможно из-за того, что наступает кризисный момент, когда количество военных конфликтов, в которых одновременно участвуют США, растёт одновременно с расходами.

«Перед Трампом стоит серьёзная дилемма. Соединённым Штатам придётся постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — заключил Шерин.

Депутат также подчеркнул, что в Соединённых Штатах в настоящее время идёт избирательная кампания и «будут озвучиваться нападки на Трампа, начнётся критика президента внутренними политическими силами».

Ранее Байден заявил об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у Трампа «отсутствует внешняя политика».

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