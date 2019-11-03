Во Франции из-за шторма без электричества остались 140 тысяч домов

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В результате шторма «Амели» во Франции без электричества остались 140 тыс. домов. Об этом сообщает обслуживающая компания Enedis.
Во Франции из-за шторма без электричества остались 140 тысяч домов
  • Reuters

По её данным, наибольшие проблемы с подачей электроэнергии испытывают жители региона Новая Аквитания. Также перебои с электричеством наблюдаются в таких районах, как Земли Луары, Овернь и Окситания.

В пресс-службе компании заявили, что специалисты работают над решением данной проблемы, однако доступ к некоторым участкам затруднён из-за обильных осадков.

26 октября сообщалось, что около 850 тыс. потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров. 

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