Во Франции из-за шторма без электричества остались 140 тысяч домов

В результате шторма «Амели» во Франции без электричества остались 140 тыс. домов. Об этом сообщает обслуживающая компания Enedis.

По её данным, наибольшие проблемы с подачей электроэнергии испытывают жители региона Новая Аквитания. Также перебои с электричеством наблюдаются в таких районах, как Земли Луары, Овернь и Окситания.

В пресс-службе компании заявили, что специалисты работают над решением данной проблемы, однако доступ к некоторым участкам затруднён из-за обильных осадков.

26 октября сообщалось, что около 850 тыс. потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.