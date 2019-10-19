Почти 9 тысяч человек остались без электричества на Алтае
Как сообщили на сайте администрации края, произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Петропавловская — Солонешенская.
«Под отключение попали 33 населённых пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов», — отметили там.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уведомлён о произошедшем, он контролирует устранение аварии.
7 сентября в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.