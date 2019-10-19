Почти 9 тысяч человек остались без электричества на Алтае

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Около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Как сообщили на сайте администрации края, произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Петропавловская — Солонешенская.

«Под отключение попали 33 населённых пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов», — отметили там.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уведомлён о произошедшем, он контролирует устранение аварии.

7 сентября в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.

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