Почти 9 тысяч человек остались без электричества на Алтае

Около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Как сообщили на сайте администрации края, произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Петропавловская — Солонешенская. «Под отключение попали 33 населённых пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов», — отметили там. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уведомлён о произошедшем, он контролирует устранение аварии. 7 сентября в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.