СМИ: Число погибших при взрыве в сирийском Телль-Абъяде возросло до 13

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В результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд на границе с Турцией погибли по меньшей мере 13 человек, около 20 человек получили ранения, сообщает Anadolu.
СМИ: Число погибших при взрыве в сирийском Телль-Абъяде возросло до 13
  • Reuters

По данным агентства, среди погибших есть дети, все жертвы — мирные граждане. На данный момент пострадавшие находятся в процессе госпитализации.

По предварительным данным, на рыночной площади было взорвано транспортное средство.

Ранее сообщалось, что при взрыве на рынке в Телль-Абъяде погибло около десяти человек

13 октября сообщалось о взятии под контроль сирийского города Телль-Абъяд турецкими Вооружёнными силами в ходе операции «Источник мира».

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