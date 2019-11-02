СМИ: Число погибших при взрыве в сирийском Телль-Абъяде возросло до 13
- Reuters
По данным агентства, среди погибших есть дети, все жертвы — мирные граждане. На данный момент пострадавшие находятся в процессе госпитализации.
По предварительным данным, на рыночной площади было взорвано транспортное средство.
Ранее сообщалось, что при взрыве на рынке в Телль-Абъяде погибло около десяти человек.
13 октября сообщалось о взятии под контроль сирийского города Телль-Абъяд турецкими Вооружёнными силами в ходе операции «Источник мира».